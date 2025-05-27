Программа льготного автокредитования «Семейный автомобиль» расширена на семьи с двумя детьми

Льготу на покупку автомобиля теперь могут получить не только многодетные семьи.

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С 26 мая программой льготного автокредитования «Семейный автомобиль» могут воспользоваться семьи с двумя детьми. Об этом рассказала пресс-служба Минпромторга России.

Изначально на государственную поддержку при покупке авто в кредит могли рассчитывать только многодетные семьи, в которых три ребенка или более. Однако на фоне востребованности программы условия были пересмотрены и теперь распространяются также на малодетные семьи.

Скидка при приобретении автомобиля в кредит одинаковая для всех семей — 10% от стоимости.

Купить по программе «Семейный автомобиль» можно легковую машину с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей. Под льготное кредирование попадают вазовские Vesta, Granta, Largus, Iskra, «Москвич-3» и Xcite X-Cross 7, которые выпускают на экс-заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

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