Конкурент Mercedes-Maybach: китайский седан Maextro S800 появился в автосалонах

Первый совместный автомобиль Huawei и JAC — самый большой седан в Китае.

© Maextro

Первый представительский электроседан нового бренда Maextro, поступил в дилерские центы в Китае накануне презентации. Премьера состоится 30 мая в рамках автосалона Гуандун-Гонконг-Макао, передаёт CarNewsChina.

Примерная стоимость ультра-роскошного автомобиля Maextro S800, разработанного JAC и Huawei, составляет 1-1,5 млн юаней или 13,5-20 млн рублей. Поставки заказчикам начнутся вскоре после презентации.

Ожидается, что на глобальном рынке новинка будет прямым конкурентом Mercedes-Maybach S-класса, одного из главных лимузинов планеты. И по крайней мере по габаритам китайский седан премиум-класса не уступает «немцу»: длина достигает 5480 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1536 мм, расстояние между осями — 3370 мм.

Maextro S800 получит две версии — гибридную и электрическую. Мощность в зависимости от типа силовой установки и привода, заднего или полного, составляет от 530 до 863 л.с. Запас хода гибрида достигает 1000 км, «электричка» проезжает на одном заряде до 700 л.с.

В оснащение включения трехэкранная передняя панель, проекционный экран, четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша со светодиодами, зона беспроводной зарядки. В салоне также имеются алюминиевые складные столики, мини-бар, подстаканники для горячих и холодных напитков. Отделка интерьера выполнена из дерева и натуральной кожи.

Как рассказали в Huawei, на новинку только за первую неделю после открытия предзаказов поступило 10 тысяч заявок. Для автомобиля представительского класса это достаточно большой показатель.

Главные автопремьеры недели 19 — 25 мая. Фотогалерея