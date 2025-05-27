Ситидрайв открыл школу безопасного вождения на базе Vasin Driving School

Один из крупнейших в России операторов каршеринга объявил о партнерстве с автошколой, основанной Заслуженным мастером спорта, обладателем Кубка Европы по ралли Евгением Васиным.

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Каршеринг-сервис Ситидрайв запустил курсы безопасного вождения. Программа, созданная совместно с московской автошколой Vasin Driving School, поможет водителям повысить уверенность при управлении автомобилем в сложных дорожных условиях, сообщила пресс-служба компании.

Курсы включают отработку таких навыков, как контроль заноса, экстренное торможение в повороте, резкие манёвры на пределе сцепления, стабилизация автомобиля при заносе и точное руление. Проводятся занятия на автодроме на территории спортивно-развлекательного парка «Яхрома» в Московской области.

Ситидрайв предоставил автошколе кроссоверы GAC GS3, которые позволят участникам полноценно освоить программу обучения.

«Для Ситидрайва безопасность на дорогах — это реальная ответственность. Мы видим свою роль не только в предоставлении удобного сервиса аренды автомобилей, но и в активном содействии повышению водительского мастерства. Партнерство с Vasin Driving School – это логичный и важный шаг на этом пути», — подчеркнул Эдуард Мингажев, генеральный директор Ситидрайва.

Записаться в автошколу могут автомобилисты со стажем от одного года. Первый курс безопасного вождения от Ситидрайва и Vasin Driving School стартовал 18 мая и завершится 6 сентября. Уже в первый день занятия посетили 20 водителей.

Автошкола Vasin Driving School основана Заслуженным мастером спорта, обладателем Кубка Европы по ралли Евгением Васиным. Уроки преподают опытные инструктора, также имеющие опыт участия в ралли и работы с автомобилями премиум-брендов.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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