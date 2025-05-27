Как избежать ошибок при покупке первого автомобиля: 6 советов от экспертов СберАвто

Почему надо проверять машину даже при покупке у друзей или родственников, насколько важно новичку провести тест-драйв и сколько денег стоит заложить в бюджет на дополнительные расходы?

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Покупка первого автомобиля — большое событие для любого начинающего водителя. Но зачастую новички недооценивают всю важность и ответственность этого шага, допуская в результате ошибки, за которые приходится расплачиваться рублём и проблемами со своим приобретением. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), рассказали, на что нужно обязательно обратить внимание при выборе машины и почему лучше не затягивать с покупкой.

Совет №1: Проверьте машину перед покупкой

Новички часто ориентируются на дизайн, стоимость и пробег авто, забывая проверить системы активной и пассивной безопасности. В результате некоторые приобретают машину с отключенными или не отремонтированными после ДТП подушками безопасности. Важно также проверить исправность систем ABS, ESP и по возможности изучить краш-тесты данной модели.

Совет №2: Не промахнитесь с габаритами, мощностью и расходом

Выбирайте автомобиль под условия эксплуатации. Для городского режима подойдут компактные седаны или хэтчбеки с мощностью до 150 л.с., с хорошей обзорностью и простым управлением, особенно если у вас небольшой опыт вождения. Большие габариты усложняют парковку, а мощный двигатель — управление. При этом важно, чтобы автомобиль оставался экономичным: оптимальным будет расход топлива до 8 литров на 100 км в смешанном цикле.

Совет №3: Не покупайте машину «по знакомству» без диагностики

Даже вы покупаете машину у знакомого или родственника, лучше провести техническую и юридическую проверку. Иначе есть риск столкнуться с юридическими ограничениями, такими как залог и даже арест, или скрытыми техническими неисправностями, о которых продавец может и не знать. Обязательно оформите договор купли-продажи.

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Совет №4: Проведите тест-драйв

Комфорт за рулем — важный фактор безопасности, поэтому стоит провести тест-драйв авто перед покупкой. Пусть даже вы получили права совсем недавно и вам кажется, что ощущений для проверки машины в силу малого опыта будет недостаточно. Проверьте посадку за рулем, обзорность, поведение машины в поворотах и торможении. Обязательно прокатитесь по разным типам дорог. Только так можно объективно оценить автомобиль: просмотра фото и короткого заезда «по двору» будет мало.

Совет №5: Рассчитайте затраты на владение, включая страховки и обслуживание

Водители, у которых раньше не было собственного автомобиля, часто учитывают только цену покупки. Но не будет лишним заложить в бюджет дополнительные 10-15% на страхование, замену расходников и оформление. Особенно важно рассчитать цену ОСАГО, которая выше для молодых водителей, и возможные расходы при отсутствии каско.

Совет №6: Не затягивайте покупку

Когда выбор «идеального» автомобиля затягивается и подходящие варианты разбирают другие водители, есть риск сделать покупку на эмоциях и без должного анализа, чтобы только закончить поиск. Кто-то вообще может отложить покупку на неопределённый срок. Чтобы не оказаться в такой ситуации, заранее определите приоритетные параметры авто и решите, от каких критериев можно отказаться. Так вы потратите меньше времени на выбор и приобретете надёжный, комфортный автомобиль без стресса.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

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