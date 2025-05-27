Премьера Peugeot e-208 GTi состоится 13 июня в Ле-Мане

Французский автопроизводитель возродил спортивную гамму GTI.

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Компания Peugeot готовит премьеру электрического хэтчбека e-208. Причём это будет не просто новая версия батарейной модели, дебютировавшей ещё в 2012 году, а спортивная модификация с индексом GTI.

Как пишет AutoCar со ссылкой на главу французского концерна Алена Фейви, презентация Peugeot e-208 GTi состоится 13 июня. Премьера будет приурочена к гонке «24 часа Ле-Мана», которая пройдёт 14-15 июня.

Новинка станет первой моделью с приставкой GTi после хэтчбека Peugeot 308 в 2021 году. Полностью спортивных дорожных «электричек» в линейке французской марки никогда прежде не было.

Технических подробностей о хот-хэтче пока минимум. Известно только, что электромобиль получит силовую установку на 237 л.с., как на родственном кроссовере Abarth 600e. С 0 до 100 км/ч Peugeot e-208 GTi сможет разгоняться за шесть секунд.

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