Хардкорный спорткар Ferrari 296 Speciale получит трековую версию

Суперкар пополнит лимитированную линейку Piloti.

© Ferrari

Меньше месяца прошло с дебюта самого мощного заднеприводного спорткара Ferrari — 296 Speciale, а в Маранелло уже готовятся к выпуску спецверсии. По сведениям источника, в июне состоится премьера трековой модификации 296 Speciale Piloti.

Как стало известно порталу The Supercar Blog, новая версия гибридного спортивного автомобиля получит перенастроенную подвеску. В пакет обновлений войдут прочные и легкие пружины из титанового сплава, а также регулируемые амортизаторы Multimatic.

Среди других отличий от 296 Speciale — уникальный дизайн кузова, вдохновленный гоночным автомобилем Ferrari 296 Challenge, и больше карбоновых деталей в базовой комплектации. Интерьер тоже будет другим: салон получит обивку из алькантары и вставки из углеволокна.

Скорее всего, Ferrari 296 Speciale Piloti будет оборудован стандартной силовой установкой, состоящей из 3,0-литрового твин-турбо V6 и электромотора. Впрочем, даже трековому автомобилю этого агрегата будет вполне достаточно, учитывая внушительную мощность 867 л.с. Стандартный 296 Speciale набирает первые 100 км/ч за 2,8 секунды и развивает максимальную скорость 330 км/ч.

Модификация 296 Speciale станет первым автомобилем в особой серии Piloti после суперкара 488 Pista, дебютировавшего в 2018 году. Ожидается, что премьера состоится в рамках гонки «24 часа Ле-Мана», которая пройдет 14-15 июня.

Ferrari F44: Звезда Формулы-1 поможет в создании суперкара в стиле F40