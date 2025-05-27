Названа стоимость гибридного Tank 700 Hi-Performance в России

Рамный внедорожник появится в продаже уже в июне.

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Российское подразделение китайской компании Great Wall Motor раскрыло стоимость новой версии премиального внедорожника Tank 700. Гибридная модификация Hi-Performance обойдётся покупателю в 11 599 000 рублей, говорится в сообщении, поступившем «Рамблер Авто».

«Предзаказ на новую комплектацию уже доступен в мобильном приложении GWM Store и официальных дилерских центрах Tank. Старт продаж планируется на начало лета», — рассказали в отечественном офисе GWM.

Hi-Performance оснащён подзаряжаемой гибридной установкой с 3,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» в основе. В паре с электромотором, встроенным в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, ДВС выдаёт внушительные 517 л.с. и 800 Н·м крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 5,9 секунды. В электрическом режиме можно проехать до 100 км.

В оснащение включены рейлинги, люк, запасное колесо на двери багажника, выдвижные пороги с электроприводом, светодиодные фары с лазерной технологией и 22-дюймовые диски. В салоне имеются цифровая «приборка» на 12,3 дюйма, 16,2-дюймовый мультимедийный экран, проекция на лобовое стекло и цифровое зеркало заднего вида.

В цветовой палитре кузова представлены четыре гаммы: черный серый, зеленый и матовый серый. Оформление салона доступно в коричнево-черном, красном и коричневом цветах.

Специально для климатических условий в России внедорожник получил пакет «теплых» опций, среди которых подогревы всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, зеркал заднего вида и форсунок омывателя. Объём бачка омывателя увеличили до 4,5 литра.

Новый Tank 700 Hi-Performance станет четвертой вариацией «семисотого» на российском рынке. Модификация займет место между средней Superior и старшей Edition One. Начальная версия называется Premium и стоит от 8 999 000 рублей.

Tank объявил о расширении дилерской сети в России