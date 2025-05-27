BYD построил восьмой по счету морской автовоз-гигант

Лидер автопрома Поднебесной до конца лета спустит на воду четыре судна.

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Крупнейший китайский автоконцерн BYD стремительными темпами расширяет свой морской флот для транспортировки автомобилей в зарубежные страны. До конца мая, т.е. в ближайшие несколько дней, на воду сойдет уже восьмой ролкер, сообщает Fast Technology.

Судно, названное в честь города Цзинань, способно за один заход перевезти 9200 автомобилей. Корабль с 12 палубами имеет длину 219 метров и ширину 37 метров. Площадь этого морского автовоза сопоставима с 20 футбольными полями.

В первый рейс «Цзинань» отправится в августе нынешнего года после того, как в работу будут запущены три других новых судна: «Сиань», «Чанша» и «Чжэнчжоу». На сегодняшний день в перевозках задействованы четыре корабля BYD: «Пионер-1», «Чанчжоу», «Хэфэй» и «Шэньчжэнь».

Так что к концу лета морской флот китайского автогигана будет состоять из восьми кораблей. Вместимость каждого судна — минимум 7000 транспортных средств.

Только в апреле BYD экспортировал 71 899 автомобилей, что на 133,8% больше, чем годом ранее. По итогам первых четырех месяцев текущего года компания отправила за границу 293 000 единиц (+110% относительно 2024-го), из которых около 30 000 как раз были перевезены морем.

В апреле BYD впервые в истории вышел на первое место по продажам электромобилей в Европе, отодвинув на вторую строчку американскую Tesla, которая доминировала в этом сегменте рынка много лет.

Китайский автобренд впервые попал в топ-5 мировых продаж по итогам года