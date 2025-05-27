Госдума одобрила наказание за вождение под лекарствами

Штрафы и полный перечень препаратов ещё предстоит уточнить.

© Пресс-служба Государственной Думы РФ

Российские автомобилисты будут привлекаться к административной ответственности за вождение в состоянии лекарственного опьянения. Соответствующий законопроект 27 мая одобрили в первом чтении депутаты Госдумы, следует из статуса документа в открытой электронной базе.

Управление транспортным средством под лекарством запрещено и сейчас, но наказание в КоАП не прописано. Авторы проекта закона предлагают закрепить на законодательном уровне ответственность за применение медикаментов, ухудшающих внимание и реакцию. Также будет установлен порядок медицинского освидетельствования на состояние лекарственного опьянения.

В перечень запрещенных лекарств во время вождения автомобиля могут быть включены:

Анестетики;

Снотворные средства;

Седативные вещества;

Препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона.

Окончательный список лекарств, ухудшающих внимание и реакцию водителя, утвердит правительство. Как скоро новый закон вступит в силу, не уточняется. Законопроекту ещё предстоит пройти второе и третье чтения в Госдуме, а также получить одобрение от Совета Федерации.

Как сказано в пояснительной записке, привлечение к ответственности за езду после применения противопоказанных к вождению лекарств повысит уровень безопасности на дорогах.

Верховный суд лишил водителя «прав» за лекарство от температуры