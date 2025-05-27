Госдума одобрила наказание за вождение под лекарствами
Штрафы и полный перечень препаратов ещё предстоит уточнить.
Российские автомобилисты будут привлекаться к административной ответственности за вождение в состоянии лекарственного опьянения. Соответствующий законопроект 27 мая одобрили в первом чтении депутаты Госдумы, следует из статуса документа в открытой электронной базе.
Управление транспортным средством под лекарством запрещено и сейчас, но наказание в КоАП не прописано. Авторы проекта закона предлагают закрепить на законодательном уровне ответственность за применение медикаментов, ухудшающих внимание и реакцию. Также будет установлен порядок медицинского освидетельствования на состояние лекарственного опьянения.
В перечень запрещенных лекарств во время вождения автомобиля могут быть включены:
- Анестетики;
- Снотворные средства;
- Седативные вещества;
- Препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона.
Окончательный список лекарств, ухудшающих внимание и реакцию водителя, утвердит правительство. Как скоро новый закон вступит в силу, не уточняется. Законопроекту ещё предстоит пройти второе и третье чтения в Госдуме, а также получить одобрение от Совета Федерации.
Как сказано в пояснительной записке, привлечение к ответственности за езду после применения противопоказанных к вождению лекарств повысит уровень безопасности на дорогах.
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