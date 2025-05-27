BMW объяснила, почему не вернётся в гонки Формулы-1

Баварская марка не собирается следовать примеру Mercedes-Benz и Audi.

© Silas Stein/dpa/Global Look Press

Компания BMW не видит смысла в участии в гонках Формулы-1. Об этом заявил глава спортивного подразделения Франк ван Мил на встрече с прессой на автовыставке Concorso d’Eleganza Villa d’Este-2025 в Италии.

«Баварцы» — единственные представители большой немецкой тройки без проекта в ведущем формульном первенстве мира. Mercedes-Benz поставляет моторы в Ф-1 с 1994 года, а с 2010-го выставляет и заводскую команду. В 2026-м со своим коллективом и собственным мотором в чемпионате дебютирует Audi.

«Мы следим за Формулой-1, но не видим смысла участвовать в этих гонках. Почерпнуть какие-то интересные технические решения и перенести их с современных болидов Ф-1 на дорожные автомобили нереально. Чемпионат мира по гонкам на выносливость — другое дело. Машины там гораздо ближе к серийным моделям», — приводит слова Ван Мила портал BMW Blog.

Немецкая компания ушла из Формулы-1 в конце 2009 года. До 2006-го BMW поставляла моторы командой Williams, с которой выиграла 10 гонок, а в следующие четыре года выступала с заводской командой, одержав одну победу и 16 раз финишировав в призовой тройке.

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