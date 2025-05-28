Российский электрокар «Атом» может получить три моторные версии

Инновационный хэтчбек, возможно, будет не только электрическим.

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Первый полностью российский электромобиль «Атом» в перспективе может обзавестись новыми версиями двигателей на альтернативных источниках питания. Об этом сообщил глава отдела испытаний компании-разработчика «Кама» Филипп Дьяков.

По словам руководителя тестировщиков электрокара, обсуждается возможность создания гибридной и водородной модификаций.

«Пока это только обсуждения: о конкретных планах говорить пока рано», — приводит слова Дьякова газета «Известия».

«Атом» оборудован электрической силовой установкой на 204 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за восемь секунд. На одном заряде электрокар проезжает до 500 км, а пополнить запас электроэнергии на 100 км можно всего за восемь минут.

Промышленное производство «Атома» стартует в июле 2025 года. Ориентировочная цена на батарейный автомобиль — 3 млн рублей. Собирать машины будут на автозаводе «Москвич» с производственными мощностями 30 тысяч единиц в год.

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