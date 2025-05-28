Bentley объявила дату презентации самого хардкорного Bentayga

Новая модификация будет мощнее Speed с 635-сильным мотором W-12.

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Британский производитель роскошных автомобилей Bentley готовит премьеру новой модификации внедорожника Bentayga. Презентация состоится в следующий понедельник, 2 июня, сообщила пресс-служба компании.

Bentayga дебютировал в 2015 году и за эти десять лет получил пять модификаций, среди которых есть версии с дизельным мотором, гибридом. Премьера самой мощной и быстрой версии Speed с 6,0-литровым W12 на 635 л.с. состоялась в феврале 2019 года.

Новая модификации ещё мощнее и экстремальнее Speed. Пока неназванная новинка семейства получит бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. По сведениям инсайдеров, мощность превысит 635 л.с., а разгон до 100 км/ч будет занимать менее 3,9 секунды.

Среди новшеств — спортивный выхлоп со сдвоенными овальными патрубками, выходящими через задний диффузор. Кроме того, электронная система контроля устойчивости (ESC) получила новый режим ESC Dynamic, позволяющий автомобилю ездить в управляемом боковом скольжении.

«Это будет самый хардкорный Bentayga», — рассказали в Bentley.

Начало презентации 2 июня — в 14:30 по московскому времени. Новинка займет место флагмана в линейке Bentayga.

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