Представлена серия автомобилей DS Automobiles в память о писателе Жюле Верне

Дизайн кроссоверов и хэтчбеков выполнен в духе таких популярных произведений, как «Двадцать тысяч лье под водой» и «Вокруг света за восемьдесят дней».

© DS Automobiles

Компания DS Automobiles, входящая в состав концерна Stellantis, представила специальную серию автомобилей Jules Verne Collection. Модельный ряд посвящен французскому писателю Жюлю Верну, которого не стало 120 лет назад.

© DS Automobiles

В серию вошли знакомые поклонникам марки DS кроссоверы и хэтчбеки. Все четыре машины получили уникальное оформление, которое является отсылкой к наиболее известным произведениям, одного из основоположников жанра научной фантастики. Среди особенностей дизайна — логотипы на кузове, дополненные «розой ветров» и подписью писателя, расцветка экстерьера, характерная для каждого произведения, лазерная гравировка на приборной панели и элементы отделки, которые перекликаются с фантастическими романами Жюля Верна.

© DS Automobiles

Так, например, DS 3 оформлен в стилистике «Двадцать тысяч лье под водой», а дизайн хэтчбека DS N°4 отсылает к произведению «Вокруг света за восемьдесят дней». Кроссовер DS 7 выполнен в духе «Пять недель на воздушном шаре». Спецоформление в стилистике «От Земли до Луны» получил флагманский электрокроссовер DS №8

Предзаказы на машины серии Jules Verne будут открыты в июне текущего года.

© DS Automobiles

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