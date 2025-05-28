Стал известен срок старта продаж Chery Tiggo 7L AWD

Полноприводная версия удлиненного Tiggo 7 Pro Max появится в автосалонах во второй половине 2025 года.

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Продажи полноприводных кроссоверов Chery Tiggo 7L в России начнутся осенью нынешнего года. Об этом сообщил Телеграм-канал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу отечественного офиса марки.

Ожидается, что, как и 2WD-версия, Chery Tiggo 7L с полным приводом получит 1,6-литровую «турбочетверку» мощностью 150 л.с. в связке с 7-ступенчатым «роботом». С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 9,7 секунды. Динамические характеристики AWD, скорее всего, будут повыше.

Chery Tiggo 7L является удлиненной версией Tiggo 7 Pro Max. Длина модернизированного кроссовера на 40 мм больше — 4553 мм. Остальные параметры не изменились: ширина — 1862 мм, высота — 1696 мм. Колесная база равна 2670 мм, а дорожный просвет достигает 190 мм.

Переднеприводная версия Chery Tiggo 7L поступила в продажу в России ещё в апреле. Кроссовер представлен в комплектациях Active, Prime и Ultra. Стоимость — от 2 580 000 рублей.

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