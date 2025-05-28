530 сил, коробка-автомат и «утиный хвост»: состоялась премьера  BMW M2 CS

Спортивная новинка «баварцев» почти на 40 л.с. мощнее оригинальной «эмки».

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Компания BMW представила на конкурсе элегантности Villa d'Este-2025 в Италии новый купе BMW M2 CS. «Заряженная» версия M2 получила форсированный двигатель и улучшенную аэродинамику, сообщила пресс-служба баварского автопроизводителя.

Главное изменение — под капотом. 3,0-литровая рядная «шестёрка» с двумя турбонагнетателями развивает 530 сил, что на 37 л.с. больше, чем на M2. Крутящий момент вырос с 600 до 650 Н·м. Прибавил купе и в динамических характеристиках: набор скорости с 0 до 100 км/ч занимает на 0,2 секунды меньше обычной «эмки» — 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 302 км/ч.

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Пожалуй, самый главный технический недостаток BMW M2 CS: механической коробки передач нет даже в качестве опции. Крутящий момент на задние колеса передает безальтернативный 8-ступенчатый «автомат», как на базовой модели.

Что касается внешних изменений, то «заряженный» М2 получил передний сплиттер матово-черного цвета и черную решетку радиатора. Были переработаны бампера и воздухозаборники. На крышке багажника появился «утиный хвост», а в нижней части кормы теперь имеется диффузор, генерирующий дополнительную прижимную силу.

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В продажу экстремальный BMW M2 CS поступит в конце лета 2025 года. Стоимость купе в базовой комплектации — $98 600, что на $34 тысячи дороже обычного M2. Для сравнения, даже суперседан M3 Competition xDrive стоит $86 000.

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