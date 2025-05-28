Два завода, акции Renault и штаб-квартира: убыточный Nissan задумался о продаже активов

Компания из Иокогамы готова продать 24-этажное офисное здание.

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Один из крупнейших японских автопроизводителей Nissan активно ищет $7 млрд для погашения долгов, которые образовались после провального финансового года. В списке мер — распродажа активов вплоть до головного офиса, передаёт Bloomberg.

По сведения источника, компания хочет продать 15% своих акций Renault, автозаводы в Мексике и Южной Африке, а также долю в китайской компании AESC Group, производящей аккумуляторы для электромобилей. Мало того, в планах Nissan — продажа штаб-квартиры в Иокогаме, в которой работают почти три тысячи сотрудников.

В случае смены собственника офиса в портовом городе фирма, правда, не станет переезжать. «Ниссановцы» рассчитывают арендовать этот 24-этажный небоскреб, построенный в 2009 году.

Пока план о массовой продаже активов находится на рассмотрении и не утвержден советом директоров. Решение должно быть принято к концу второго квартала нынешнего года, то есть до конца июня.

Прошлый год стал худшим для Nissan за последние четверть века. Из-за слабых продаж японский автопроизводитель понес убыток в размере $4,5 млрд. Прогноз на 2025-й тоже неутешительный для компании: потери составят $3,1 млрд. «Японцы» уже объявили, что к 2027-му сократят 20 тысяч сотрудников и закроют семь заводов по всему миру.

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