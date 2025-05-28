ОСАГО может подорожать на 50% в регионах с большим количеством ДТП

Страховщики и Центробанк РФ близки к решению многолетней проблемы.

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Система расчета стоимости полисов обязательного автострахования ОСАГО может быть скорректирована в ближайшем будущем. Новый, более справедливый механизм прорабатывает Центробанк РФ, регулирующий тарифный коридор.

Как передаёт газета «Известия», регулятор намерен решить давнюю проблему с дисбалансом стоимости «автогражданки» в регионах с аккуратными водителями и субъектах с высокой аварийностью. Этот вопрос актуален с самого начала действия страхования ОСАГО, то есть с 2003 года.

Проблема заключается в том, что узкую «вилку» тарифов ОСАГО приходится сдвигать в сторону аварийных регионов, чтобы покрыть там убытки. Если этого не делать, то местным страховым компаниям не хватит средств. Другими словами в более безопасных субъектах «автогражданка» могла бы стоить дешевле, чем сейчас, но из-за убыточных регионов порог стоимости повышен и выйти за его пределы страховщики не имеют права.

«Аккуратные водители переплачивают за чужие убытки», — отметил источник.

Среди возможных мер — расширение тарифного коридора или введение дополнительного коэффициента к территориальному. Окончательное решение пока не принято. Эксперты отмечают, что в результате этих изменений ОСАГО в аварийных регионах вырастет в стоимости на 30-50%, а в других, наоборот, станет дешевле на 10-20%.

В списке самых высокорисковых субъектов РФ: Ингушетия, Дагестан, Чечня, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика. Среди регионов с самыми аккуратными водителями – Краснодар, Новороссийск, Уфа, Нижний Новгород.

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