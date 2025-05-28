60 автоцентров до конца 2025 года: Lixiang рассказал о планах по дилерской сети в России

Компания из Пекина планирует продать 12 тысяч автомобилей.

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Новый крупный игрок на российском авторынке Li Auto (Lixiang) в течение нынешнего года откроет около 60 автосалонов. Об этом сообщил официальный представитель китайского автопроизводителя, компания Sinomach Auto.

Продажи автомобилей премиум-марки ещё не стартовали, но дилерская сеть уже насчитывает три десятка автоцентров по всей России. Следовательно, к концу 2025 года их численность увеличится в два раза.

Первый официальный дилерский центр Li Auto (Lixiang) в России откроется до конца мая, то есть уже в ближайшие дни. За следующие семь месяцев компания планирует продать 12 тысяч автомобилей.

Автопроизводитель из Пекина привезёт в Россию гибридные кроссоверы L6, L7 и L9 стоимостью от 5 690 000 до 8 590 000 рублей. На каждый автомобиль будет действовать трехлетняя гарантия или на первые 100 000 км пробега, гарантия на тяговую батарею рассчитана на 160 000 км.

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