Ford отзывает 1 млн автомобилей

Ремонту подлежат машины семи разных моделей.

© Jonathan Weiss/Shutterstock

Американская компания Ford объявила самый массовый за последний год отзыв автомобилей. Под сервисную кампанию попали 1 075 299 единиц, сообщает CNBS.

Причиной столь масштабного возврата проданных ранее авто в сервисные центры послужила некорректная работа камеры заднего вида. При включении задней передачи и движении машины задним ходом картинка зависает или вообще не выводится на экран. По американским стандартам, эксплуатировать такое транспортное средство небезопасно.

Отзыв затронул семь моделей Ford: Expedition, Transit, Mach-E Lincoln Nautilus, Ranger, Mustang и Navigator. Год выпуска — от 2021 до 2024 года.

Дефект будет устранен посредством бесплатного обновления программного обеспечения — дистанционно или при визите в сервисный центр.

Стоит отметить, что далеко не первый раз за последние годы на машинах Ford обнаруживаются неполадки с камерой заднего вида. В 2020-м по этой же причине были отозваны 620 000 автомобилей, в 2022-м — 24 000, в 2024-м — в 289 000.

Под угрозой отзыва оказались 1,3 млн пикапов Ford F-150 по всему миру