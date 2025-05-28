Chery Tiggo в третий раз подряд выиграл «Дакар Востока»

Новый флагман Tiggo успешно дебютировал в гонках.

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Модифицированный флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 стал сильнейшим в одном из самых суровых внедорожных соревнований Азии — ралли «Такла-Макан». Для семейства популярного китайского внедорожника этот успех стал уже третьим подряд на данной гонке, которую за сложность называют ещё «Дакаром Востока».

Многодневная гонка длиной около 5 тысяч километров прошла в Синьцзяне, на северо-западе Китая. Практически две трети маршрута пришлось на пески. Несколько лет назад по этому сложнейшему бездорожью проехали участники ралли-марафона «Шелковый путь».

В общей сложности на старт вышли 105 автомобилей из разных стран. Tiggo 9 под управлением китайского гонщика Ху Юнь Фэйя выиграл три спецучастка, причём подряд – со второго по четвертый, и занял первое место в категории 1.1, в которой были представлены модернизированные серийные автомобили. Соперники по категории ехали гонку на таких внедорожниках, как Tank 300, Tank 400, Haval H9.

Победная машина была оснащена стандартным заводским мотором – «турбочетверкой» 2,0 мощностью 254 л.с. в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Стоимость Tiggo 9 в России — от 4,5 млн рублей.

Для автомобилей серии Chery Tiggo победа в ралли «Такла-Макан» стала третьей кряду и пятой после триумфов в 2017 и 2019 годах. Предыдущие три победы завоевал Tiggo 8, а автором первого успеха стал Tiggo 5.

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