В России хотят ужесточить правила пропуска скорой помощи и другого спецтранспорта

Уступить дорогу машине со специальными знаками оповещения будет недостаточно.

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На российских дорогах могут ужесточить правило пропуска машин скорой помощи, пожарной службы, полиции и другого спецтранспорта с включенной «мигалкой» и сиреной. О разработке соответствующего проекта закона стало известно «Коммерсанту».

Предложенные Минтрансом РФ поправки подразумевают, что при встрече со спецтранспортом на дороге автомобилист обязан будет перестроиться в другой ряд или остановиться на обочине. Ехать с одинаковой скоростью со спецмашиной в другой полосе или опережать её тоже будет нельзя.

«Если изменения примут, водители должны будут разъезжаться перед машинами скорой помощи, пожарной службы, полиции, а также перед «гражданскими» машинами, перевозящими высокопоставленных лиц», — сообщил источник.

Сейчас правила дорожного движения (ПДД) обязывают водителей «уступить дорогу» спецтранспорту. Конкретные действия автомобилиста при этом не прописаны. Штраф за непропуск такого транспорта — 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

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