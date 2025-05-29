General Motors вложит $888 млн в разработку нового V8

Дебют нового 8-цилиндрового двигателя состоится в 2027 году.

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Крупнейший американский автоконцерн General Motors вложит рекордные в своей истории инвестиции в обновление двигателестроительного завода. Сумма вложений составит почти $900 млн, передаёт Motor1.

Финансирование выделено на модернизацию предприятия Tonawanda Propulsion в Нью-Йорке. В рамках обновления будут установлены новые станки и оснастка, заменены устаревшие инструменты и проведена перепланировка помещений.

В 2027 году на модернизированном заводе стартует выпуск двигателей V8 шестого поколения для внедорожников, кроссоверов и пикапов GMC и Chevrolet. Вероятно, новый 8-цилиндровый мотор будет использоваться и в составе гибридных силовых установок. Технические характеристики пока не обнародованы, но в GM обещают, что двигатели новой генерации будут экономичнее и мощнее нынешних, которые выдают от 355 до 682 л.с. в зависимости от конфигурации.

Ещё несколько лет назад в General Motors заявили, что как минимум до 2035 года будут выпускать автомобили с ДВС. При этом американская компания имеет достаточно широкую линейку электрифицированных машин, среди которых кроссоверы Cadillac Lyriq, Cadillac Escalade IQ и Chevy Equinox, пикапы Chevy Silverado и GMC Sierra, внедорожник GMC Hummer.

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