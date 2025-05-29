Alpine выпустит конкурента Ferrari SF90 и Lamborghini Revuelto

Гиперкар мощностью 1000 л.с. дебютирует в 2028 году.

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Французская спортивная марка Alpine, входящая в состав Renault Group, создаст самый мощный суперкар в своей истории. Об этом на встрече с прессой рассказал генеральный директор Renault Лука Де Мео, сообщил Top Gear.

Пока безымянный гиперкар получит силовую установку мощностью свыше 1000 л.с. В состав комбинированной системы войдут два электромотора, на передней и задней осях, и бензиновый турбодвигатель V6.

Разработкой силового агрегата занимается новое подразделение Hypertech, расположенное в техническом центре World Endurance в Вири-Шатийоне в пригороде Парижа. Именно тут на протяжении нескольких последних десятилетий здесь базировался завод по выпуску двигателей Renault для гонок Формулы-1, который будет закрыто в конце 2025 года.

Проект суперкара Alpine возглавил Филипп Криф. До прихода во французскую компанию инженер работал в Италии и принял участие в разработке таких знаковых моделей, как Ferrari 458, Alfa Romeo Giulia и Alfa Romeo Stelvio.

Дебют новинки запланирован на 2028 год.

Ожидается, что внешне гиперкар Alpine будет похож на Lamborghini Temerario и Revuelto, Ferrari SF90. И хотя под капотом будет V6, а не V8, как на итальянских суперкарах, мощность должна быть сопоставимой

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