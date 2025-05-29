Водителей без ОСАГО начнут выявлять по дорожным камерам с 1 ноября 2025 года

Автомобилистов будут штрафовать сразу после запуска системы.

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Система проверки незастрахованных автомобилей через устройства фотовидеофиксации нарушений ПДД заработает в полном режиме в конце 2025 года. Об этом рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Водителей без «автогражданки» будут выявлять в два этапа. Сначала машина в потоке сфотографируется дорожными камерами. Затем изображение будет передано в информационную систему ГАИ, и через госномер по базе данных ОСАГО будет установлено, застраховано авто или нет. Если полиса нет, то водителю придёт штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Как ожидалось, в тестовом режиме проект заработает с 30 июня текущего года. Однако теперь глава РСА допустил, что экспериментального периода с рассылкой предупреждений через «Госуслуги» не будет.

«Судя по всему, пилотная фаза проекта будет пропущена, система заработает в полном объеме», — приводит слова Уфимцева новостное агентство «Интерфакс».

На прошлой неделе, 23 мая, президент России Владимир Путин поручил правительству усилить меры по борьбе с автомобилистами без ОСАГО. Срок выполнения поручения — 1 ноября 2025 года.

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