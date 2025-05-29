Стала известная точная дата презентации кроссовера Lada

Премьера паркетника АвтоВАЗа состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Крупнейший российский производитель легковых машин АвтоВАЗ готовится к премьере своего первого в истории кроссовера. Дату и точное время презентации сообщил инсайдерский телеграм-канал «Автопоток».

По сведениям источника, премьера кроссовера Lada состоится 18 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени. Презентация пройдёт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором в прошлые годы были проведены премьеры Lada Aura и Lada Iskra.

Запуск кроссовера Lada в товарное производство состоится в первой половине 2026 года. Известно, что машина получит только передний привод и будет базироваться на платформе Vesta. По неофициальным данным, паркетник получит сразу несколько вариантов мотора: с рабочим объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью на 120, 138 и 150 л.с. Коробка передач — автоматическая.

Внешний облик паркетника будет совершенно новым для моделей АвтоВАЗа. По словам вице-президента компании по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, дизайн кроссовера станет «бомбой» и удивит автомобильное сообщество.

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