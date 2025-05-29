Замена батареи за 100 секунд: в Китае запустили электротакси без подзарядки

На китайских дорогах появились электрические такси со сменными аккумуляторами.

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Компания Changan стала первым китайским автопроизводителем, выпустившим электромобили с технологией сверхбыстрой замены тягового аккумулятора. Сменить разряженную батарею на седане Oshan 520 можно за 1 минуту 40 секунд.

Как сообщает Carscoops, первая партия из 1000 электрокаров нового поколения передана таксопаркам в городе Чунцин в центральной части Китая. Машины оборудованы инновационной тяговой батареей Choco-SEB, премьера которой состоялась месяц назад на Международном автосалоне в Шанхае.

Замена стандартного аккумулятора производства CATL проводится на фирменных станциях, количество которых в Чунцине достигло уже 31 штуки. Ожидается, что уже к концу года по всему Китаю будет открыто около 1000 таких станций.

Оперативная замена аккумулятора особенно актуальна для таксопарков, так как позволяет водителям на линии избегать долгих простоев на зарядных станциях (ЗЭС). Специалисты на станциях CATL меняют батарею примерно за полторы минуты, что в десятки раз быстрее пополнения заряда и сопоставимо со скоростью заправки на АЗС. Услуга доступна по тарифу 0,1 юаня (1,15 рублей) за 1 км и месячной подписке стоимостью 369 юаней (4200 рублей).

Электрический Changan Oshan 520 имеет компактный аккумулятор на 56 кВт·ч, обеспечивающий запас хода до 515 км. В дальнейшем сменный аккумулятор также получат электрокары GAC, Chery, Nio, SAIC, FAW, BAIC. О заключении соглашения с разработчиками автомобилей этих марок CATL объявил на Шанхайском автосалоне.

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