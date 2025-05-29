Четыре электромотора и зарядка от подвески: в Китае выпустили седан Yangwang U7

1282-сильный электромобиль подзаряжается на кочках и других неровностях дороги.

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В Китае стартовало товарное производство инновационного суперкара Yangwang U7. Первые экземпляры уже сошли с конвейера и в скором времени будут доступны для тест-драйва в дилерских центрах BYD, сообщает портал Fast Technology.

Седан оснащается четырехмоторной электрической силовой установкой, выдающей сумасшедшие 1282 л.с. и крутящий момент 1584 Н•м. С места до «сотни» Yangwang U7 разгоняется всего за 2,9 секунды. Тяговая батарея на 135,5 кВт⋅ч обеспечивает запас хода до 720 км, а её полная зарядка занимает всего 16 минут.

Габариты U7 составляют 5265x1998x1517 мм, а колесная база — 3160 мм. Новинка станет одним из самых размерных седанов в Китае. При этом у кузова низкий коэффициент лобового сопротивления — всего 0,195 Cd. Для сравнения, на Tesla Model S этот показатель составляет 0,208 Cd.

Одна из главных особенностей новинки BYD — пневматическая подвеска DiSus-Z, которая не просто оборудована адаптивной регулировкой дорожного просвета до 15 мм, но и помогает в зарядке тяговой батареи. Система рекуперации энергии трансформирует силу от вертикальных колебаний подвески в электричество и увеличивает запас хода примерно на 3%.

Стоимость электроседана Yangwang U7 начинается от 628 000 юаней или 6,9 млн рублей.

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