Chevrolet уходит с китайского авторынка

Продажи машин американской марки в Китае стремятся к нулю.

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Крупнейший американский автопроизводитель Chevrolet сворачивает свою деятельность в Китае после нескольких тяжёлых лет на местном рынке. Об этом сообщил CarNewsChina со ссылкой на собственные источники.

Автомобили Сhevy собирали на совместном предприятии SAIC и General Motors в Шанхае с 2005 года. Но дальнейшего смысла в пребывании марки в КНР в головной компании GM не видят. За последние семь лет продажи машин Chevrolet рухнули на 91%.

Если в 2018 году «китайцы» купили 641 тысячу автомобилей американского бренда, то в 2024-м — 52,7 тысячи. И дно не достигнуто, так как за первые четыре месяца нынешнего года продано всего 5,3 тысячи штук

Причина такого провала Chevrolet — компания не подстроилась под текущие запросы и реалии китайского рынка. Если местные автопроизводители довели количество электрических машин в своем модельном ряду до 50%, то «американцы» выпускают всего 5% батарейных машин.

Официально это не подтверждено, но сообщается, что Chevrolet закроет все проекты новых автомобилей. Актуальные модели будут сняты с конвейера по окончании производственного срока.

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