Lada Iskra получит редкую для АвтоВАЗа опцию

Новинка тольяттинского концерна станет всего второй моделью Lada с такой кнопкой.

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Автомобили нового семейства Lada Iskra будут оснащены кнопкой запуска двигателя «старт/стоп». Об этом рассказал инсайдерский портал «Лада. Онлайн», изучивший документацию одного из поставщиков Волжского автозавода.

Если информация соответствует действительности, то «Искра» станет всего второй моделью Lada после Vesta NG, которая получит систему бесключевого пуска мотора.

«На снимках интерьера «Искры» фигурирует привычный замок зажигания. Возможно, системой бесключевого доступа будет оснащаться только Luxe-версия модели, фото которой еще не попали в Сеть», — предположил источник.

В пресс-службе АвтоВАЗа не стали комментировать информацию о кнопке запуска двигателя и заявили, что все подробности будут обнародованы 20 июля, в день старта продаж Lada Iskra. По крайней мере, ещё в начале весны было подтверждено, что «Искра» станет первой моделью Lada с системой мониторинга давления в шинах.

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