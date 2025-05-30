Автомобили Tesla будут предупреждать забывчивых родителей

Компания Илона Маска разработала устройство для защиты маленьких детей в машине.

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Американская компания Tesla представила «умную» электронную систему, над которой работала с 2020 года. Девайс умеет распознавать малолетних детей в салоне и напоминает о них забывчивым родителям, сообщает портал Teslarati.

Первым инновационное устройство получит электроседан Tesla Model 3. Система оснащена сканером, который интегрирован в переднюю панель и считывает обстановку на пассажирских сидениях. В отличие от подобных аналогов — например, на минивэне Toyota Sienna — система не оборудована видеокамерами или датчиками давления. За сканирование салона отвечают четыре электромагнитных излучателя, определяющие даже сердцебиение и дыхание ребёнка.

Если владелец закроет машину снаружи, а сканер при этом обнаружит ребёнка, то сработает сигнализация, включатся фары, а на мобильное приложение Tesla придет соответствующее сообщение. Предупреждение будет срабатывать в определенном временном интервале, пока забывчивый родитель не отреагирует и вернётся в машину за ребенком.

По данным американских социологов, в среднем 250 из 1000 опрошенных родителей детей до трёх лет хотя бы однажды забывали своё чадо в автомобиле.

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