Porsche подтвердила выпуск дорожной версии лемановского гиперкара 963

Стало известно название и дата презентации машины.

© Porsche

Компания Porsche впервые подтвердила, что выпустит дорожный суперкар на базе гоночного прототипа 963, участвующего в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Медиаслужба из Штутгарта опубликовала в соцсетях тизер, в котором раскрыла название машины и показала её очертания.

О планах немецкого производителя по трансформации лемановского болида в серийную машину впервые стало известно ещё в апреле. Однако тогда в Porsche дали лишь намек, напомнив о легендарном спортпрототипе 917 и его дорожном исполнении, выпущенном в середине 70-х. С тех пор подобных спецверсий в линейке марки не было.

«Нечто особенное и уникальное собирается воедино, деталь за деталью. Porsche 963 RSP. Июнь 2025 года», — говорится в подписи к тизеру.

В черно-белом ролике показана сборка, полировка и покраска машины. На одном из кадров можно разглядеть полукруглую кабину-«купол», как на оригинальном 963.

Судя по дате в тизере, премьера Porsche 963 RSP состоится в рамках «24 часов Ле-Мана», которые в этом году пройдут 14-15 июня.

Гоночный гиперкар Porsche 963 участвует в марафонских соревнованиях с 2023 года. На счету 700-сильного гибридного автомобиля две победы в «24 часах Дайтоны», один успех в «1000 миль Себринга», а также одна поул-позиция в «Ле-Мане». По итогам сезона WEC 2024 года заводская команда Porsche выиграла чемпионат пилотов и проиграла всего два очка Toyota в зачёте производителей.

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