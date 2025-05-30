Как выбрать автомобиль для путешествий по России: советы от экспертов Сбера

Какие характеристики имеют важное значение для комфортных и безопасных поездок на дальние расстояния?

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Россия — страна с обширной сетью дорог, разнообразным климатом и неоднородной дорожной инфраструктурой. Поэтому автомобиль для дальних поездок с семьей и друзьями должен соответствовать как минимум трём критериям. Об основных характеристиках и наиболее востребованных машинах для путешествий на дальние расстояния рассказали специалисты экосистемы Сбера для автолюбителей.

При выборе оптимального автомобиля для путешествий важно учитывать его способность справляться с различными дорожными условиями и готовность к длительным нагрузкам. Это важнейшие критерии, хотя и не единственные.

Важные советы при выборе авто для путешествий на дальние расстояния:

Обратите внимание на кузов авто. Универсалы, кроссоверы и минивэны чаще всего оказываются удобнее, чем седаны или хэтчбеки — за счёт большего объема багажника и возможностей трансформации салона.

Учтите, что на маршрутах по России часто встречаются участки с просёлочными дорогами, гравийкой или резкими перепадами высот. Оптимальный дорожный просвет на таких дорогах — от 170 мм. Также важно, чтобы подвеска автомобиля была энергоемкой и сглаживала удары на неровностях.

Автомобиль, для которого сложно найти СТО в случае неполадки, может испортить впечатления от всего маршрута. Поэтому важно учитывать распространенность сервисов и наличие запчастей для данной модели.

Обратите внимание на технологичность. Гибридные автомобили в смешанном цикле расходуют в среднем на 20-30% меньше топлива, чем обычные бензиновые модели. Это особенно заметно при длительных междугородних поездках с переменной скоростью.

В дальних поездках полезны такие опции, как адаптивный круиз-контроль и ассистент удержания в полосе. Эти системы помогают водителю сохранять концентрацию и снижают утомляемость на длинных участках трассы.

Среди наиболее подходящих вариантов для дальних поездок эксперты СберАвто называют автомобили с умеренной мощностью и надёжным двигателем: Lada Largus Cross (медианный чек по сделкам СберАвто в 2025 году составил 760 тыс. руб.), Renault Duster (970 тыс. руб.), Toyota RAV4 (1,7 млн руб.), Volkswagen Multivan (1,45 млн руб.), Toyota Sequoia (3,2 млн руб.), LiXiang L9 (5,9 млн руб.), Mercedes-Benz V-Class (8,4 млн руб.).

Какие автомобили Ситидрайва арендуют для дальних путешествий?

22% клиентов каршеринга Ситидрайв (входит в экосистему Сбера для автолюбителей) выбирают для путешествий кроссоверы. Особенно популярны китайские Chery Tiggo 4, Changan UNI-V, Geely Emgrand 7 и GAC GS3. Все эти модели имеют комфортный салон, вместительный багажник и не боятся грунтовых проселочных дорог.

Для путешествий каждый пятый клиент Ситидрайва пользуется услугой долгосрочной аренды без оклейки. Самыми активными путешественниками являются молодые водители в возрасте от 18 до 24 лет.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

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