Штрафы за «громкие» автомобили могут увеличить в 40 раз

Актуальные штрафы от 500 до 1000 рублей назвали незначительными.

Денежное наказание за слишком шумный и грязный выхлоп может вырасти в десятки раз. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, следует из документа, опубликованного в открытой электронной базе.

Штраф для «громких» автомобилистов сейчас составляет 500 рублей. Этот тариф был утвержден ещё в 2007 году и, по мнению, депутатов, учитывая инфляцию за последние 18 лет, является незначительным. Сумму административного наказания предложено увеличить до 20 тысяч рублей.

Кроме того, в случае одобрения законопроекта вырастут и штрафы для должностных лиц, допускающих до эксплуатации автомобиль с выхлопом, который не соответствует нормативам по шуму и выбросу вредных веществ. Наказание увеличится с 500-1000 рублей до 20-30 тысяч рублей.

«Предлагаемый размер административных штрафов отвечает запросам общества на комфортную городскую среду, соблюдение тишины и покоя граждан, снижение воздействия вреда от транспортных средств», — сказано в пояснительной записке.

29 мая законопроект поступил на рассмотрение Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. В случае одобрения документ будет рекомендован к принятию в первом чтении.

Госдума рассмотрит закон о повышении штрафов за перевозку детей без специальных кресел