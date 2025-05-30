0,1 секунды до рекорда: Praga Bohema удивил временем круга на треке Top Gear
Малоизвестный автомобиль из Чехии едва не обогнал Aston Martin Valkyrie.
Чешский суперкар Praga Bohema едва не стал обладателем нового рекорда круга на тестовой трассе Top Gear среди бензиновых автомобилей. До абсолютного рекорда в категории дорожных моделей автомобилю не хватило всего 0,1 секунды, сообщает Motor1.
Под управлением Стига, водителя-испытателя Top Gear, Bohema проехал 2,8-километровое кольцо с 12 поворотами за 1 минуту 9,8 секунды. Это на секунду быстрее другого топливного суперкара Koenigsegg Jesko с результатом 1.10,9.
Более быстрым временем круга может похвастать только Aston Martin Valkyrie. Но, во-первых, британский гиперкар имеет электрический довесок и суммарную мощность 1155 л.с. Во-вторых, чешский суперкар уступил «Валькирии» одну десятую секунды. Результат впечатляет, особенно учитывая разницу в мощности.
Praga Bohema оборудован 3,8-литровым битурбо V6, выдающим 710 сил и крутящий момент 725 Н·м. Трансмиссия — 6-ступенчатая секвентальная коробка передач, передающая мощность на задние колеса. До «сотни» гиперкар разгоняется за 2,4 секунды, максимальная скорость — около 300 км/ч. Для сравнения, Valkyrie развивает свыше 400 км/ч.
Рекорд тестовой трассы Top Gear в абсолюте принадлежит гоночному электрокару McMurtry Speirling. В апреле 2025 года уникальный 1013-сильный спорткар с активным граунд-эффектом преодолел круг за 55,9 секунды и на три секунды превзошёл предыдущее достижение, 2004 года принадлежавшее формульному болиду Renault R24.
Уникальный электрокар побил рекорд машины Ф-1 на трассе Top Gear