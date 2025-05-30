0,1 секунды до рекорда: Praga Bohema удивил временем круга на треке Top Gear

Малоизвестный автомобиль из Чехии едва не обогнал Aston Martin Valkyrie.

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Чешский суперкар Praga Bohema едва не стал обладателем нового рекорда круга на тестовой трассе Top Gear среди бензиновых автомобилей. До абсолютного рекорда в категории дорожных моделей автомобилю не хватило всего 0,1 секунды, сообщает Motor1.

Под управлением Стига, водителя-испытателя Top Gear, Bohema проехал 2,8-километровое кольцо с 12 поворотами за 1 минуту 9,8 секунды. Это на секунду быстрее другого топливного суперкара Koenigsegg Jesko с результатом 1.10,9.

Более быстрым временем круга может похвастать только Aston Martin Valkyrie. Но, во-первых, британский гиперкар имеет электрический довесок и суммарную мощность 1155 л.с. Во-вторых, чешский суперкар уступил «Валькирии» одну десятую секунды. Результат впечатляет, особенно учитывая разницу в мощности.

Praga Bohema оборудован 3,8-литровым битурбо V6, выдающим 710 сил и крутящий момент 725 Н·м. Трансмиссия — 6-ступенчатая секвентальная коробка передач, передающая мощность на задние колеса. До «сотни» гиперкар разгоняется за 2,4 секунды, максимальная скорость — около 300 км/ч. Для сравнения, Valkyrie развивает свыше 400 км/ч.

Рекорд тестовой трассы Top Gear в абсолюте принадлежит гоночному электрокару McMurtry Speirling. В апреле 2025 года уникальный 1013-сильный спорткар с активным граунд-эффектом преодолел круг за 55,9 секунды и на три секунды превзошёл предыдущее достижение, 2004 года принадлежавшее формульному болиду Renault R24.

Уникальный электрокар побил рекорд машины Ф-1 на трассе Top Gear