Ferrari зарегистрировала в России гибридный суперкар SF90 Stradale

Легендарная итальянская марка ушла с российского рынка в 2022 году.

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Итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей Ferrari второй раз за последний месяц запатентовал в России дорожный суперкар. В середине мая компания зарегистрировала Roma Spider, а теперь получила одобрение от соответствующего российского ведомства на SF90 Stradale.

Патент на один из самых мощных автомобилей в линейке Ferrari опубликован в реестре Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Заявка подана на дизайн спорткупе. В документе значатся два варианта оформления: с желтыми и светло-серыми полосами на капоте, багажнике, крыше и дверях.

Автокомпания из Маранелло официально поставляла свои машины в Россию с 2004 по 2022 годы. Регистрация Roma Spider и SF90 Stradale вряд ли указывает на возвращение Ferrari на отечественный рынок. Как правило, это такой способ защиты дизайна и наименования автомобиля от несанкционированного копирования.

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