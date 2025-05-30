Hongqi допускает производство автомобилей в России

Запуск российской сборки назвали закономерным.

© DiPres/Shutterstock

Китайская премиальная марка Hongqi, принадлежащая компании FAW Group, может наладить выпуск автомобилей в России. Об этом заявил исполнительный директор отечественного представительства бренда Иван Савельев.

Машины Hongqi появились в продаже в России ровно два года назад. За это время было продано 11 тысяч автомобилей. По итогам 2024 года Hongqi попал в пятёрку востребованных люксовых автобрендов в нашей стране наряду с Exeed, Tank, Li Auto и BMW.

Сейчас автомобили Hongqi поставляют напрямую с заводов в Китае. Рассуждая о запуске местной сборки, исполнительный директор Hongqi в России назвал локализацию производства закономерным этапом развития бренда.

«Часть наших автомобилей с увеличением утилизационного сбора и таможенных пошлин могут стать менее конкурентными, поэтому мы видим целесообразность в локализации после выхода на определенные объемы продаж», — сказал Савельев в интервью «Коммерсанту», не уточнив цифры.

В 2025 году российское подразделение Hongqi планирует продать 12 тысяч автомобилей, что на 66% больше, чем в прошлом году, когда было реализовано 7,2 тысячи единиц. За первые четыре месяца 2025-го спрос на машины дочерней марки FAW вырос на 51% в годовом выражении.

Сейчас в российской линейке Hongqi представлены семь автомобилей. В ближайшие месяцы гамма пополнится сразу тремя новыми моделями, такими как лифтбек H5, кроссовер HS7 и седан L1.

Итальянский вайб: тест-драйв кроссовера Hongqi HS5