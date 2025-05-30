В Китае научили автопилот следить за состоянием водителя в дороге

Система автономного вождения будет работать с «оглядкой» на человека за рулем.

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Китайский автопроизводитель Nio объявил о запуске новой функции на базе искусственного интеллекта. С этой инновационной опцией езда на автопилоте станет ещё безопаснее, следует из сообщения пресс-службы компании.

Функция «Автоматическая остановка на обочине» предназначена на случай, если во время езды с включенным автопилотом водитель уснул или потерял сознание. Обнаружив с помощью камеры, что человек не в состоянии следить за работой системы автономного вождения, девайс подаст звуковой сигнал в салоне. Одновременно с этим автопилоту будет подана команда замедлиться, сменить, если нужно, полосу движения, и остановиться на обочине.

Если водитель не пришёл в себя и нуждается в медицинской помощи, после остановки включатся аварийные огни. Также система передаст сигнал в службу спасения.

Инновационная система автоматической безопасной остановки готова к запуску в серийное производство. «Умное» устройство в ближайшее время появится на различных моделях Nio, таких как лифтбеки ET9, ET5, ET5T и кроссовер ES6.

Автомобили Nio не представлены в России официально, но поставляются по параллельному импорту. В прошлом году в нашей стране было продано около 70 машин этой премиальной марки.

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