Youtube-блогеры и фанат поездов: стали известны новые ведущие The Grand Tour

Авторы проекта заверяют, что новички разбираются в автомобилях не хуже Кларксона, Хаммонда и Мэйя.

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Автомобильное шоу The Grand Tour готовится к перезапуску после ухода Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэйя из проекта. Стало известно, кто заменит знаменитое трио ведущих, распавшееся после 22 лет совместной работы.

Эпизод последнего сезона «Большого путешествия» с оригинальным составом ведущих вышел 13 сентября 2024 года. А 18 апреля нынешнего года состоялась премьера прощального с ними выпуска «The Glory and The Power» («Слава и мощь»).

Изначально было объявлено, что Prime Video продолжит снимать The Grand Tour без «великолепной тройки». И теперь сразу несколько источников в британских СМИ сообщили, что на смену «Орангутану», «Хомяку» и «Капитану Улитке» придут звёзды соцсетей.

Ведущими станут канадские автомобильные блогеры Томас Холланд и Джеймс Энгельсман. Вместе они ведут на YouTube канал «Throttle House» с 3,2 млн подписчиками, сравнивая в своих видео автомобили разных производителей и классов — от суперкаров до обычных дорожных машин. Третьим ведущим будет Франсис Буржуа, фанат поездов и железных дорог с 3,3-миллионной аудиторией в TikTok.

«Томас и Джеймс разбираются в автомобилях не хуже Джереми, Ричарда и Джеймса. При этом они моложе, круче и лучше понимают соцсети. Фрэнсис обожает поезда и добавит шоу нотку юмора», — рассказал источник The Sun, близкий к Prime Video.

Шоу The Grand Tour дебютировало на телевидении в 2016 году. За восемь лет было снято пять сезонов и 47 эпизодов. Как скоро стартует сезон с новыми ведущими, на данный момент неизвестно.

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