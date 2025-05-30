Мощность 20 л.с. и максималка 70 км/ч: Bentley возобновила выпуск автомобиля 1929 года
Копия довоенного гоночного автомобиля Blower Jnr будет выпущена тиражом 349 штук.
Компания Bentley возродила один из своих самых знаменитых автомобилей первой половины ХХ века. Blower Jnr будет не просто интерпретацией модели 1929 года, а копией в масштабе 85% и с современными техническими дополнениями.
Практически век назад этот спорткар выходил на старт «24 часов Ле-Мана», гонок Гран При и 800-километрового марафона в Бруклендсе и развивал сумасшедшую по тем временам максимальную скорость 222 км/ч. Как ни странно, машина 2025 года сможет разгоняться максимум всего до 72 км/ч.
Если оригинал оснащался 4,5-литровым мотором с турбонаддувом, то современная копия получит электродвигатель 20 л.с. С другой стороны, главное достоинство нового Blower Jnr — не мощность и не скорость, а внешность, так в этом плане машина один в один похожа на модель 1929 года.
Окрашенная стальная рама напоминает оригинал, как и изготовленный вручную алюминиевый капот, светотехника тоже выполнена в стиле старых времен. Приборная панель и двухместный салон выполнены в оригинальном стиле, а багажник сзади стилизован под бензобак.
Из других современных технических решений, помимо, электродвигателя, машина получила карбоновые панели кузова и тормоза Brembo: дисковые — спереди и барабанные — сзади. Удивительно, что при длине машины в 3,7 метра и ширине 1,5 метра разработчики сумели разместить габаритные силовую установку и тяговую батарею без изменения конструкции кузова.
Поставки первых экземпляров возрожденного Blower Jnr запланированы на конец 2025 года. Стоимость для автомобиля с 20-сильным двигателем и максимальной скоростью около 70 км/ч впечатляет — $121 000 или 9 млн рублей.
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