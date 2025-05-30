Мощность 20 л.с. и максималка 70 км/ч: Bentley возобновила выпуск автомобиля 1929 года

Копия довоенного гоночного автомобиля Blower Jnr будет выпущена тиражом 349 штук.

© Bentley

Компания Bentley возродила один из своих самых знаменитых автомобилей первой половины ХХ века. Blower Jnr будет не просто интерпретацией модели 1929 года, а копией в масштабе 85% и с современными техническими дополнениями.

Практически век назад этот спорткар выходил на старт «24 часов Ле-Мана», гонок Гран При и 800-километрового марафона в Бруклендсе и развивал сумасшедшую по тем временам максимальную скорость 222 км/ч. Как ни странно, машина 2025 года сможет разгоняться максимум всего до 72 км/ч.

© Bentley

Если оригинал оснащался 4,5-литровым мотором с турбонаддувом, то современная копия получит электродвигатель 20 л.с. С другой стороны, главное достоинство нового Blower Jnr — не мощность и не скорость, а внешность, так в этом плане машина один в один похожа на модель 1929 года.

Окрашенная стальная рама напоминает оригинал, как и изготовленный вручную алюминиевый капот, светотехника тоже выполнена в стиле старых времен. Приборная панель и двухместный салон выполнены в оригинальном стиле, а багажник сзади стилизован под бензобак.

Из других современных технических решений, помимо, электродвигателя, машина получила карбоновые панели кузова и тормоза Brembo: дисковые — спереди и барабанные — сзади. Удивительно, что при длине машины в 3,7 метра и ширине 1,5 метра разработчики сумели разместить габаритные силовую установку и тяговую батарею без изменения конструкции кузова.

© Bentley

Поставки первых экземпляров возрожденного Blower Jnr запланированы на конец 2025 года. Стоимость для автомобиля с 20-сильным двигателем и максимальной скоростью около 70 км/ч впечатляет — $121 000 или 9 млн рублей.

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