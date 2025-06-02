Стало известно, в каких регионах России можно встретить Tesla Cybertruck на дороге

Электропикап от компании Илона Маска стоит на учете в ГАИ в десяти российских регионах.

Футуристичный электрический пикап Tesla Cybertruck можно встретить на дорогах в десяти российских регионах. Об этом рассказал в своём Телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

На сегодняшний день на учёте в ГАИ стоят 32 пикапа производства компании Илона Маска. Лидером по числу «Кибертраков» является Москва — 19 штук. Четыре машины зарегистрировано в Санкт-Петербурге, две — в Подмосковье. По одному экземпляру значатся в таких регионах, как Татарстан, Ульяновская область, Кемеровская область, Омская область, Свердловская область, Краснодарский край и Калининградская область.

«Таможенная статистика показывает, что ввезено в Россию 54 Tesla Cybertruck. Так что 22 пикапа, видимо, ищут своих хозяев», — написал директор «Автостата».

Стоимость Cybertruck на отечественных классифайдах составляет от 16,6 млн до 21,8 млн рублей. Пробег пикапов Tesla, доступных для покупки в России — около 500 км.

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