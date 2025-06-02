Mustang Mach-E: Ford показал потенциального рекордсмена Пайкс Пик

Действующий рекорд «Гонки по облакам» принадлежит 1400-сильному Ford SuperVan 4.

© Ford

Спортивное подразделение компании Ford представило новый электромобиль Mustang Mach-E, с которым попробует покорить американскую гору Пайкс Пик. В этом году знаменитое соревнование по подъёму на холм пройдет 22 июня.

Базируется электрокар на дорожном Mustang Mach-E, но отличается от оригинала низким дорожным просветом и огромнейшим задним крылом, нависающим над массивным диффузором. В голубом «овале» заявляют, что специальный аэрообвес генерирует 2778 кг прижимной силы. Для сравнения, прижим на суперфургоне SuperVan 4.2 и спортпрототипе Super Mach-E, с которым Ford приезжал на Пайкс Пик в прошлые годы, составлял 1995 и 2721 кг соответственно.

Данных по мотору пока нет. Но наверняка Mustang Mach-E сопоставим с SuperVan 4.2 и Super Mach-E, оснащенными трехмоторной силовой установкой на 1400 л.с.

Так называемая «Гонка по облакам» ежегодно проходит на горе Пайкс Пик в центральной области США, в штате Колорадо. Соревнование с раздельным стартом машин проходит по 20-километровому маршруту со 156 поворотами и перепадом высот 1,4 метра. Абсолютный рекорд времени прохождения принадлежит Ford SuperVan 4 — 8 минут 47,682 секунды.

Range Rover SV побил рекорд круга на трассе Формулы-1