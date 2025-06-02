Продажи Tesla на крупнейшем рынке электромобилей взлетели на 213%

Спрос на «электрички» бренда из США в одной европейской стране вырос в 3,3 раза.

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Электромобили американской марки Tesla стремительно набирают популярность в Норвегии. По итогам мая их продажи выросли на 213%, передаёт информационное агентство Reuters.

Если год назад в последний месяц весны норвежцы купили всего 830 «электричек» компании Илона Маска, то теперь приобрели 2600 штук. В контексте первых пяти месяцев текущего года спрос увеличился не так значительно — всего на 8,6%.

Майский рост продаж Tesla во многом обусловлен выходом на рынок обновленного электрокроссовера Model Y. До конца июня норвежские дилеры предлагают на этот автомобиль беспроцентные автокредиты.

Свою роль сыграл и тот факт, что Норвегия является мировым лидером по электрификации автопарка. По данным Норвежской дорожной федерации, в 2024 году девять из десяти новых проданных автомобилей в стране были электрическими. С начала текущего года доля электромобилей в продажах достигла 92,7%. Такими темпами Норвегия может стать первой в мире страной, которая полностью откажется от бензиновых и дизельных машин.

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