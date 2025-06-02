Кроссовер Dongfeng Mage появится в России

Один из крупнейших автопроизводителей Китая привезет 197-сильный бензиновый кроссовер.

© DONGFENG Motor

Китайский кроссовер Dongfeng Mage официально выйдет на рынок России в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба дистрибьютора марки Ixen Motors Rus.

Среднеразмерный паркетник, на родине в Китае известный как Aeolus Haohan, имеет габариты 4650 x 1905 x 1630 мм при колесной базе 2775 мм. Дорожный просвет — 202 мм.

Доступен Mage с 1,5-литровым турбомотором, разработанным Dongfeng и Honda. Мощность составляет 197 л.с. и 305 Н·м. За переключение передач отвечает 7-ступенчатый «робот», привод — только передний. Есть в китайской линейке и гибридная версия, но планов по поставкам этой модификации в Россию нет.

В оснащение кроссовера входит светодиодная оптика, панорамная крыша, пакет «зимних» опций, 10,25-дюймовая панель приборная панель, тачскрин на 14,6 дюйма, шесть аудиодинамиков, беспроводная зарядка. Расцветка кузова предлагается в семи вариантах: белый, серебристый, зеленый, синий, черный, белый с черной крышей, серебристый с черной крышей. Оформление интерьера — черное с белой прострочкой.

© DONGFENG Motor

Точная дата старта продаж пока не объявлена.

Mage станет шестой моделью Dongfeng в России. Отечественная гамма китайского автопроизводителя сейчас включает в себя кроссоверы DFSK ix5, DSFK 500, Dongfeng 580 и Fengon ix5, седан Shine Max и пикап DF6.

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