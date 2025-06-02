McLaren посвятила спецверсию суперкара 750S юбилею победы в «24 часах Ле-Мана»

Английский автопроизводитель анонсировал уже третью модель в честь успеха в «Ле-Мане» 1995 года.

© McLaren

Британская автомобильная компания McLaren выпустит лимитированную модификацию суперкара 750S. Уникальная версия посвящена 30-летию победы марки в «24 часах Ле-Мана».

В 1995 году McLaren дебютировала в главном автоспортивном марафоне планеты и сразу выиграла в общем зачете, обыграв таких соперников, как Ferrari, Jaguar, Porsche, Toyota, Nissan и Honda. Победному F1 GTR под номером 59 и успеху в «Ле-Мане» 1995 года уже посвящались спецверсии 650S в 2015 году и 720S в 2020 году. Теперь эта линейка пополнилась 750S.

© McLaren

Главное отличие от стандартного купе — аэропакет High Downforce Kit. В набор включены большой передний сплиттер, воздухозаборник на крыше, увеличенный подвижный задний спойлер, передние крылья с вентиляционными решетками. Все эти аэродинамические элементы добавляют машине дополнительные 10% прижимной силы.

Технически «лемановский» 750S не отличается от оригинальной модели. Под капотом осталась 4,0-литровая «битурбовосьмерка» мощностью 750 лошадиных сил и 800 Н·м крутящего момента. Коробка передач – 7-ступенчатый «робот».

Специальная версия McLaren 750S будет выпущена ограниченным тиражом в 50 штук. О том, во сколько обойдётся эта лимитированная модификация и как скоро стартуют продажи, британская марка не уточнила.

© McLaren

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