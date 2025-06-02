GAC представит в России обновленный кроссовер GS8

Самый продаваемый автомобиль компании получит фейслифтинг.

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Китайская автокомпания GAC привезёт в Россию обновленный кроссовер GS8. Семиместный паркетник сохранит 231-сильный 2,0-литровый турбомотор и 8-ступенчатый «автомат», но изменится внешне.

Как рассказала газета «Известия» со ссылкой на представительство марки, обновленный GS8 будет похож на гибридную модификацию. Эта версия отличается от бензиновой массивной радиаторной решеткой от кромки капота до края бампера, а также хромированными накладками на бамперах.

Премьера обновленного GS8 состоится в ближайшее время. Актуальная версия вышла на российский рынок в июле 2023 года. Ожидается, что новинка появится в отечественных автосалонах GAC до конца лета.

По итогам прошлого года GS8 разошёлся в России тиражом 13 403 единиц и стал самым продаваемым автомобилем GAC. Минимальная стоимость кроссовера — 3 599 000 рублей.

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