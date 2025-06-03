На продажу выставлен ультраредкий спорткар Alfa Romeo

Таких машин всего девять в мире.

© Young Motorcars

Один из самых редких автомобилей Alfa Romeo — суперкар TZ3 Stradale — выставили на продажу на одном из зарубежных онлайн-сервисов. Владелец просит за автомобиль 2010 года выпуска $675 000 или 53 млн рублей по текущему курсу.

Модель была выпущена в количестве девять штук в честь 100-летия итальянского автобренда. Созданный на платформе Dodge Viper ACR-X спорткар оснащается 600-сильным V10 рабочим объёмом 8,4 литра и развивает максимальную скорость 320 км/ч. Разгон до «сотни» занимает всего три секунды.

© Young Motorcars

Благодаря облегченной раме из углепластика и алюминиевым кузовным панелям Z3 Stradale весит всего 850 кг. Кузов окрашен в темно-синий металлик, а салон отделан кожей карамельного цвета.

С завода Alfa Romeo TZ3 Stradale стоил около $1 млн (79 млн рублей), что ожидаемо для такой редкой и мощной машины. После покупки в начале 2010-х спорткар находился в частной коллекции в Аризоне и за 15 лет проехал всего 2,9 тысяч км.

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