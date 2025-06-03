Гиперкар Aston Martin Valkyrie стал конструктором Lego

Британский автопроизводитель позволит каждому собрать знаковую модель.

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Компания Aston Martin и Lego объявили о коллаборации. В рамках сотрудничества они выпустят конструктор, посвященный одному из самых инновационных и амбициозных проектов британского производителя роскошных суперкаров — гиперкару Valkyrie, говорится в официальном заявлении.

Конструктор в масштабе 1:10 состоит из 707 деталей и максимально точно воссоздает экстремальный гиперкар Aston Martin: аэродинамические изгибы, фирменная зеленая раскраска, двери типа «крыло чайки». Двигатель V12 среднемоторной компоновки имеет подвижные поршни, а задний дифференциал регулируется и позволяет правым и левым задним колесам вращаться с разной скоростью.

Набор Lego Technic Aston Martin Valkyrie поступит в продажу 1 августа 2025 года. Предзаказ уже открыт. Стоимость конструктора — $64,9 или 5135 рублей.

Гибридный спортивный автомобиль Valkyrie выпускался с ноября 2021 по декабрь 2024 года. Всего с конвейера сошло 150 экземпляров стоимостью $3 млн каждый (237 млн рублей).

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