Представлен бюджетный седан Geely Galaxy A7 EM-i с запасом хода 2100 км

В семействе электромобилей и гибридов Galaxy появилась новая модель.

© Geely

Китайская автомобильная компания Geely показала изображения нового гибридного седана Galaxy A7 EM-i. Модель отличается доступной стоимостью и достаточно большим запасом хода, передаёт CarNewsChina.

Новинка позиционируется как компактная альтернатива большим седанам Galaxy Star 8 EM-i и Galaxy A7 EM-i. Габариты составляют и 4918x1905x1495 мм при расстоянии между осями 2845 мм. Для сравнения, флагманский Galaxy Star 8 EM-i имеет длину 5018 мм и колесную базу 2928 мм.

Автомобиль приводит в движение подзаряжаемая гибридная силовая установка (PHEV), состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора на передней оси. Суммарная мощность комбинированной системы — 350 л.с. За переключение передач отвечает односкоростная гибридная коробка DHT.

© Geely

В зависимости от конфигурации батареи запас хода Galaxy A7 EM-i варьируется в пределах от 1500 до 2100 км. Расход топлива в смешанном режиме — всего 2 литра на 100 км.

Дата старта продаж Geely Galaxy A7 EM-i и цены на новинку будут объявлены в ближайшее время. Известно, что четырехдверка рассчитана на бюджетный сегмент рынка. Ориентировочная стоимость — 100 000 юаней или 1,1 млн рублей.

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