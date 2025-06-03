Краткосрочные полисы ОСАГО набирают популярность среди российских водителей

Страховщики назвали самый популярный срок действия короткой «автогражданки».

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Российские водители купили около 1,6 млн краткосрочных договоров ОСАГО с начала 2025 года. Это на 45% больше, чем за март-декабрь прошлого года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные страховщиков.

Краткосрочные полисы ОСАГО впервые появились в доступе в марте 2024-го и за прошлый год были проданы в количестве 1,1 млн штук. Их действие распространяется на срок от одного дня до трех месяцев. Стоит краткосрочная автостраховка от 130 рублей.

Такое автострахование пригодится при перегоне автомобиля или для редких выездов, как, например, на дачу летом, работы в такси в течение короткого отрезка времени. По данным за январь-май текущего года, 99% потребителей краткосрочной страховки — как раз водители такси.

«Наиболее популярный срок действия полиса — два дня», — отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

С начала апреля нынешнего года срок действия однодневного полиса ОСАГО был скорректирован. Теперь действие ультракороткой «автогражданки» ограничивается 24 часами, а не отдельным днём.

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