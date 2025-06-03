Глава Bugatti раскритиковал гибридные турбомоторы

Топ-менеджер французской компании объяснил, почему турбонаддув бесполезен в сочетании с электромотором.

© Bugatti

Компания Bugatti при разработке новейшего гиперкара Tourbillon отказалась от четырёхтурбированнного двигателя W16, сделав выбор в пользу атмосферного V16. Почему? Подробно рассказал Мате Римак, генеральный директор и основатель компании Rimac, которой принадлежит часть акций Bugatti.

По словам топ-менеджера, в турбомоторе в комбинированной установке нет смысла, и автокомпании, которые придерживаются этого технического подхода, допускают серьёзный просчёт. Во-первых, турбина тяжелее электродвигателя, а во-вторых, преимущества по мощности у неё нет. Так, например, атмосферник V16 весит всего 252 кг и вместе с тремя электромоторами выдает 1800 л.с. W16 весом 400 кг работает без электрического довеска и имеет мощность 1600 л.с.

«Не понимаю, какой смысл в гибридной силовой установке с турбомотором. Всё равно приходится идти на компромисс. Лучше отказаться от турбонаддува и пожертвовать 600 л.с., но зато установить три электромотора мощностью 800 сил», — сказал Римак в интервью Top Gear.

© Bugatti

Среди популярных гиперкаров гибридным турбомотором оснащаются такие модели, как Ferrari SF90 Stradale, Mercedes-AMG One, Lamborghini Temerario. Аналогичная архитектура применяется также на гоночных болидах Формулы-1 и чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

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